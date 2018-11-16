Esstore mağazası açıldı

Eskişehirspor'un forma ve ürünlerinin satıldığı Esstore mağazası Atatürk Bulvarı'nda açıldı.

İşletmeciliği Osman Taş'ın yaptığı mağaza açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Eskişehirspor İdari Menajeri Ayhan Taşçı, ETO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahya ve futbolcular katıldı. Açılışa katılan vekiller Süllü ve Sazak, İcra Kurulu tarafından başlatılan SMS kampanyasına destek verdi.

ÖZEL KAYNAK AKTARACAĞIZ

Açılış sonrası konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, takımın iyi noktaya geleceğini ifade ederek, “Eskişehirspor şehrimizin en önemli markalarından biri. Bizim için çok kıymetli. Bu dönem kendi futbolcularımızla geçmişteki başarıyı yakalayacağız. Taraftarımızın desteği çok büyük. Her takıma nasip olmayacak bir taraftarımız var. Takımımız daha iyi noktaya gelecektir” dedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ise, “Bulunduğumuz yer Eskişehir'e yakışan yer değil. Olmamız gereken Süper Lige inşallah çıkacağız. Belediyeleri aldığımız takdirde özel bir kaynak aktaracağız. Kulübümüzün başlatmış olduğu SMS kampanyasına herkesin destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

ESKİŞEHİRSPOR'A YAKIŞAN MAĞAZA

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da zor süreçlerin aşılaşacağını belirterek, “Eskişehirspor'umuza yakışan bir mağaza açıldı. Eskişehirspor'un halka inmesi gerekiyordu. Bu zorluklar bizi tekrar halkın içerisine soktu. Olması gereken de buydu. Zor bir süreçten geçiyoruz ama herkesin katkısıyla iyi noktalara geleceğiz” şeklinde konuştu.