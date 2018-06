Et fiyatlarında ‘fırsat bayramı’

Et fiyatlarında dönem dönem yaşanan dalgalanmalar 1 aydır son buldu. Etin kilogram fiyatının uzun süredir zamlanmadığını belirten kasaplar, buna ek olarak Kurban Bayramı’nda kırmızı ete olan talebin fiyatları arttırabileceğini dile getirdi.

Eskişehir’de uzun yıllardır kasaplık yapan Ferhat Çölük, Ramazan Bayramı öncesinde et fiyatlarında herhangi bir hareketliliğin olmadığını aktararak, “Fiyatlar şu an en ideal seviyelerde. Yaklaşık 1 aydır falan ciddi bir fiyat artışı söz konusu değil. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Bir ara ciddi bir dalgalanma mevcuttu ancak şu anda rayına oturdu diyebiliriz. Öte yandan Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ramazan Bayramı sonrasında et fiyatlarında artış başlayacaktır diye düşünüyorum. Kurban Bayramı sebebiyle talep fazla oluyor bildiğiniz gibi. Bu da tabii ki fiyatlara yansır. Et fiyatlarında şu süreci fırsat dönemi olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.