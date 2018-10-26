Et lokantasına kumar baskını

Edinilen bilgiye göre; alınan bir ihbar üzerine Gündüzler mahallesinde Y.P.D. ve S.T. isimli şahısların işletmesini yaptığı et lokantasına jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan arama ve kontrolde, kumar oynamakta kullanılan iki adet televizyon, bir adet kamera 201 adet tombala kartı, 4 bin 700 tombala pulu ele geçirildi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 45 şahıs hakkında 259'ar lira idari para cezası uygulandı ve “Kumar Oynatmak için Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan Y.P.D ve S.T. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlanıldı.