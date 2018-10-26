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Et lokantasına kumar baskını

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde bir et lokantasında kumar oynatmakta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı, 45 kişiye de toplam 11 bin 655 lira idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre; alınan bir ihbar üzerine Gündüzler mahallesinde Y.P.D. ve S.T. isimli şahısların işletmesini yaptığı et lokantasına jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan arama ve kontrolde, kumar oynamakta kullanılan iki adet televizyon, bir adet kamera 201 adet tombala kartı, 4 bin 700 tombala pulu ele geçirildi.


Kumar oynadıkları tespit edilen 45 şahıs hakkında 259'ar lira idari para cezası uygulandı ve “Kumar Oynatmak için Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan Y.P.D ve S.T. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlanıldı.

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