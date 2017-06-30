Hali hazırda vekaletle yönettiği kurumun başına asaleten atanan Ayten kimdir;’’1976 Yılında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde doğan Ayten, ilk orta ve lise eğitiminin ardından, 1997 yılında Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Yüksek Mühendisliği dalından master yapan Ayten, 1996 yılında başladığı çalışma hayatında 1998 yılında Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğüne maden mühendisi olarak iş başı yaptı. Ersan Ayten Askerlik görevinden sonra iş başı yaptığı Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne mühendis, teknik şef, başmühendis, birim müdürü görevlerinde bulundu. 12 Aralık 2012 tarihinde Kırka Bor İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanan Ersan Ayten daha sonra 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yeniden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü görevini vekaleten yönetmeye başladı. Kurumun başına asaleten atanan Ersan Ayten evli ve iki çocuk babasıdır.