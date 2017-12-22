Üretiminde ve satışında eskiye göre daha fazla başarı sağlayan Eti Maden Kırka tesislerindeki çalışanlar, Kırka Bor işletme Müdürü Ersan Ayten öncülüğünde Kırka Bor Sosyal Tesislerinde verilen yemekte bir araya geldiler.

Yemek öncesi teşekkür konuşması gerçekleştiren Kırka Bor İşletme Müdürü Ayten, ’’Gönlümüz tabii burada 2 bin kişiyle hep birlikte, bir arada olmak isterdi. İşletmemizin vardiyalı çalışmasından dolayı burada sizler onları temsilen buradasınız. İşletmemiz her geçen gün emin adımlarla ilerliyoruz. 2016 yılı bizler için pek parlak geçmemiştir. Genel Müdürümüz Serkan Keleşer’in göreve gelmesiyle, 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz satış rakamlarını bugün itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Tüm ürünlerimizde sadece pentada değil hem Eti Matikte hende Susuz boraksta hem üretimde hem satış anlamında tarihinin rekorlarını kırdık. Ülke ekonomimize katkı sağlama açısından bu başarıyı sizlerle beraber gerçekleştirdik. Biz büyük bir aileyiz, sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlerideki hedeflerimiz hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz’’ diye belirtti.