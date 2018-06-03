ETOS’dan iftar yemeği etkinliği

Eskişehirli sanatseverlerin ilgi odağı haline gelen derneklerinden ETOS, geleneksel iftar yemeğini yaklaşık 90 üye ve yakınlarının katılımı ile gerçekleştirdi. Akşam boyunca saz eserlerini dinleyen katılımcılar daha sonra dernek üyesi Gülsen Asan’ın kanun ile söylediği şarkılarla eğlenceli anlar geçirdi. Dernek Başkanı Nihal Bağcı yaptığı konuşmada Ramazan’ın birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi gereken, çok kutsal bir ay olduğunu ifade etti. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının öne çıkarılmasının gerekliliğini de söyleyen Bağcı, iftar etkinliklerinin her yıl devam edeceğini vurguladı.

Katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.