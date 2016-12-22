ETTOM’dan iletişim sorunları eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile sanayi işbirliği kapsamında üniversitenin bilgi birikimi ve deneyimlerinin ülke menfaatlerine fayda sağlayacak yönde sanayiye aktarılması ve teori ile uygulamanın birleştirilmesi amacıyla "İletişim sorunları karşılıklı tanıtım ve ikna yeterliliklerinin artırılması eğitimi’’ gerçekleştirildi.

Eğitimi düzenleyen ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (ETTOM) yapılan açıklamada; Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları, ESOGÜ Teknoparkı’nda firması olan akademisyenler ve yeni şirket kurma potansiyeli olan akademisyenlere yönelik olarak düzenlenen eğitim sonunda; sanayicinin, vereceği kararla kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını ve elde edilecek sonucun kendi beklentilerine uygun veya en yakın olacağını algılamasının hedeflendiği belirtildi.