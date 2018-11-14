Ev hanımlarına Sağlıklı Beslenme söyleşisi

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam” söyleşisi ev hanımlarının katılımıyla gerçekleşti.

Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen söyleşi, Tepebaşı Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde yapıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Gülcan Kınacı, kış aylarında sağlıklı kalabilmek adına beslenmenin önemine dikkat çekti. Kınacı'nın tüketilmesi önerilen yiyecek ve içecekler hakkında bilgi verdiği ve keyifli bir sohbet havasında geçen etkinlikte ev hanımları çocukların beslenmesinde önemli ipuçlarını da öğrenme imkanı buldu.

Etkinlik, ev hanımlarının merak ettiği konularda soruları Kınacı'ya yönelterek cevap almaları ile sona erdi.