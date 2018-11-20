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Ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Eskişehir’de, birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte ev ve iş yerlerinde yapılan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, evlerden ziynet eşyası, iş yerlerinden de para çaldıkları tespit edilen şüpheli Ö.K., F.K. ve S.K.'yi kent merkezinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada ise, yapılan hırsızlık olaylarında kullandıkları malzemelerin yanı sıra çalınan ziynet eşyaları, ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Öte yandan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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