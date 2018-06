Evcil hayvan bakımında yeni moda

Genellikle küçük cins ve uzun tüylü köpeklerin hizmet aldığı groomerlık, son yıllarda bir meslek olarak görülmeye başlandı. İnsanların hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığı bu mesleğin evcil hayvan bakımı alanındaki kapsamı çok geniş. 6 yıldır profesyonel olarak groomerlık yapan Özlem Yardaş, her ırkın kendine has bakımlarının olduğunu ve bir çok özel teknik gerektirdiğini dile getirdi. Sadece evcil hayvan berberliği olarak görüldüğünü söyleyen Yardaş, groomerlık mesleğinin özel alanlarının olduğunu belirtti. Bu meslekle ilgili bilgiler veren Yardaş, "Groomer, köpek tüy bakımı. İnsanlar bu konuda çok fazla bilgi sahibi değiller. Özellikle küçük ırk ve uzun tüylü köpek bakan insanların, köpeklerinin tüy bakımına ihtiyaçları var. Bu konuda yurt dışı çok daha popüler ve çok daha bilgili. Türkiye’de daha yeni yeni oluşuyor. Çünkü bu özel nüanslar, özel ürünler, özel tıraşlar, özel tıraş stilleri bu şekilde çok zevkli bir meslek. Köpeklerle bir arada oluyorsunuz. Türkiye’deki köpek sahipleri de bu konu hakkında yavaş yavaş bilgileniyor. Her ırkın farklı tıraş modelleri var. Her ırkın farklı tüy bakımları var. Yarışma stilleri var, yarışma bakımları var. Evde beslenilen köpekler için ayrı bakımlar var" dedi.

"Yarışmaya çıkmak için groomer şart”

3 yıldır Türkiye’de groomerlık yapan Elena Kim, evcil hayvanlarında insanlar gibi bakımlarının olduğuna değindi. Kim, güzellik yarışmalarına çıkarılan evcil hayvanların belirli prosedürlere göre değerlendirildiğini de sözlerine ekledi. Bir köpeği yarışmaya çıkarmak için groomerın şart olduğunu vurgulayan Kim, "Yaklaşık 3 senedir bu işi yapıyoruz. Kendi köpeklerimize genelde ama bazen arkadaşlarımızla birbirimize yardım ediyoruz. Köpeği yarışmaya çıkarmak için groomer şart. Köpek hazırlığı, aynı kadın dışarıya çıkınca makyaj yapıyor, saçlarını düzleştiriyor. Köpek de aynı her ırktan geçiyor. Bizim ırk özellikle uzun tüylü olduğu için yıkıyoruz, kurutuyoruz. Sonra maşa ile düzeltiyoruz. Krep atıyoruz. Küçüklüğümden beri hep evde köpekler vardı. Genelde büyük ırk vardı. Ben buraya gelirken küçük ırk seçtim. Köpekleri alın, sevin. Sadece köpekleri değil, bütün hayvanları sevmek şart. Hayvansız insan yaşayamaz bence” şeklinde konuştu.