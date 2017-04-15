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15 Nisan 2017 16:38

’Evet’ ve ’Hayır’ bahsine girdiler, kazanan dairelerin sahibi olacak

Eskişehir’de iki vatandaş, referanduma sayılı saatler kala, ‘Evet’ ve ‘Hayır’ çıkma bahsine girerken birbirlerine daire sözü verdi.

’Evet’ ve ’Hayır’ bahsine girdiler, kazanan dairelerin sahibi olacak

15 Nisan 2017 16:38


Eskişehir’de müteahhitlik yapan Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabından referandumda hayır çıkması halinde 2 dairesini karşısına çıkacak birine vereceğini söylemiş ve aksi düşünenleri bahse çağırmıştı. Cevdet Kılıç’ın çağrısına Hayır çıkacağını iddia eden CHP Odunpazarı Gençlik Kolları eski Başkanı Volkan Enver Kılıç çıktı. Cevdet Kılıç ‘Hayır’ çıkması halinde 2 dairesini, Volkan Enver Kılıç ise ‘Evet’ durumunda ise 1 dairesini verecek.


İkili, Adalarda bir avukatın bürosunda bir araya gelerek, söz verdikleri daireler için sözleşme imzaladı.


Cevdet Kılıç, Türkiye genelinde iki daire vereceğini söylediğini ve bu lafın arkasında durmak için sözleşmeye imza atamaya geldiğini söyledi. Ak Parti sevdalısı olarak, Türkiye genelinden hayır çıkmayacağını belirten Kılıç, “Referandumda ‘Evet’ çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Onun için varımı yoğumu ortaya koyuyorum, 2 tane daire veriyorum. Bir tane hayırsever istedik, bir sürü klavye kahramanı çıktı. İnternet üzerinden mesajlarla bize, ’ben de varım, ben de varım’ diye mesajlar verdiler ama hiçbir tanesi gelmedi. Volkan kardeşim çıktı ’ben de 1 daire veriyorum’ dedi, biz de ’tabi buyurun’ dedik. Kendisi sözünde durdu ve sözleşmemizi imzaladık. Rabbim inşallah bizi ya 1 daire sahibi daha yapacak ya da Volkan kardeşime 2 daire ekstradan kazandıracak” dedi.


Volkan Enver Kılıç da, "Cevdet ağabeyimiz sosyal medyadan ve basınla bir çağrı yaptı. Hayırcılıların ‘Hayır’ demesiyle bu iş olmuyor. Kendilerine güvenemiyorlar gibi açıklama yaptı. Biz bu tapulardan önce ülkemizin tapusunu verdirmeyeceğiz. Ülkemizi tek adama verdirmeyeceğiz. Ben de ‘Hayır’ çıkacağına, Türkiye Cumhuriyetinin insanlarının hayır vereceğine inanıyorum. Yarın Türkiye Cumhuriyetinin tapusunu verdirmeyeceğimize de inanıyorum. Ben de Cevdet Ağabeyime ‘Evet’ çıkarsa bir daire vaat ettim” şeklinde konuştu.


Eskişehir’de yaşayan ve müteahhitlik yapan Cevdet Kılıç adlı vatandaş, sosyal medya hesabından "Ben diyorum evet çıkacak, hayırcılar diyor Hayır çıkacak, ben de nerede öyle delikanlılar, eğer Türkiye geneli Hayır çıkarsa 2 daire veriyorum. Var mı cesareti olan, iddia eden gelsin" diyerek kendisine ait dairelerin fotoğrafını paylaşmıştı.


Cevdet Kılıç, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasında ’evet’ çıkacağını ama ’hayır’ çıkması halinde Fatih Mahallesindeki apartmanındaki 2 dairesini kendisiyle bahse giren kişiye vereceğini söylemişti.




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