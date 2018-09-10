Evlilik teklifinde kullandığı traktörü gelin arabası yaptı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde sevdiği kıza 20 traktör ile sıra dışı bir evlilik teklifi yapıp ‘Evet' cevabını alan genç, organizasyonda kullandığı traktörü gelin arabası yaptı.

Günyüzü İlçe Devlet Hastanesinde teknisyen olarak çalışan Yasin Irmak, aynı hastanede çalışan kız arkadaşı ebe hemşire Ebru Kara'ya 5 Ocak tarihinde ilginç bir evlilik teklifinde bulundu. Köyündeki arkadaşlarının da desteğini alan Irmak, 'Benimle Evlenir misin?" cümlesindeki her harf ve soru işareti için bir traktör olmak üzere 20 traktörü süsleyerek Kavuncu Göleti yanındaki bir arazide alışılagelmişin dışında bir teklife imza attı. Neye uğradığını şaşıran Ebru Kara, kendisine yöneltilen soru karşısında ‘Evet' cevabını verdi. Yaklaşık 1,5 ay bu organizasyonu hazırlamak için uğraştığını belirten Irmak, sevincini kendisine yardım eden arkadaşlarıyla paylaştı.

Farklı tarzdaki evlilik teklifiyle dikkatleri üzerine çeken Yasin Irmak, bu sürecin ardından düğün hazırlıklarına başladı. Hafta sonu dünya evine giren çiftin gelin arabası da evlilik teklifinde kullanılan traktör oldu. Damat Yasin Irmak gelin almaya traktörle giderken, gelin Ebru Kara ise geri dönüşte traktörü kullandı. Çiftin en mutlu gününde yakınları da yanlarında bulundu.