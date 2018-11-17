Fatih Belde Evi açıldı

Fatih Mahallesi'ne kazandırılan Fatih Belde Evi'nin resmi açılışı vatandaşların yoğun katılımı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin oluşturduğu ortamları ile en beğenilen projelerinden biri olan Belde Evleri'ne yenileri ekleniyor. Mertkan Sokak, numara 6'da gerçekleştirilen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Yemenici, Almanya'dan kente gelen Hamburg Türk Basın Birliği'nden konuk gazeteciler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Muhtar Yemenici, “Bu Belde Evi'ni mahallemize kazandıran Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz gençlere, kadınlara, çocuklarımıza bu Belde Evi'nde kültürel ve sosyal anlamda büyük katkılar sağlanacaktır. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Hamburg Türk Basın Birliği üyesi ve Elbe Express ve Güneş Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Coştur da törende heyet adına bir konuşma yaparak, “Biz Hamburg Türk Basın Birliği olarak buradayız. Kısa süre içinde belediyenin çalışmalarını izleme imkanımız oldu. Eskişehir'de bulunmaktan, burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü bu süre içerisinde Eskişehir'in çehresindeki gelişmeleri görme şansım oldu. Gerçekten Türkiye'de model belediyeciliği ben burada görüyorum. gerçekten Mustafa Kemal'in söylemiş olduğu çağdaş medeniyetleri yakalama anlamında burada ciddi adımların atıldığını görüyorum, çok gurur duyduk. Bence Eskişehir kendini şanslı hissetmeli, böyle çok değerli başkanları olduğu için. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Sizlere konuk olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Her Belde Evi açılışında heyecanım yüksek oluyor. Fatih Mahallemizde 28'inci Belde Evi'ni açıyoruz. Yaklaşık 10 tane de Deneyimli Kafe'miz var. Yani 38 tane böyle önemli merkezimiz var. Tabi ki burada Belde Evi çalışmaları önceden başladı, bir takım kurslar devam ediyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin kadınlarına, çocuklarına, büyüklerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Belde evlerinin 17 yaşını kutluyoruz"

Açılışın ardından 2001 yılında hayata geçirilen ve 17'nci yılına giren Belde Evleri projesi hakkında da bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Belde Evleri'nin 17'nci yaşını kutluyoruz, hepimize hayırlı olsun. İlkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Bugün bu rakam 28'e ulaştı. Belde Evleri'nin yapılmasındaki ana amaç, kadınlarımızı evden çıkararak üretken, aile içinde daha yararlı bir konuma getirmekti. El becerilerini geliştirirken yeni şeyler öğrenmelerini sağlıyor, spor yaparken de sosyalleşmelerine katkı veriyoruz. Belde Evleri'nin tamamında yapılan sosyal etkinlikler, düzenlenen eğitimler ile sadece kadınlarımızın da değil, erkeklerimizin, çocuklarımızın ve emekli vatandaşlarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Henüz Belde Evi bulunmayan mahallelerimizden de çok yoğun istek alıyoruz. Vatandaşlarımız bizim baş tacımız. Onlar için Belde Evleri'nin sayısını artırmaya devam edeceğiz” diye belirtti.