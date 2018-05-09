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09 Mayıs 2018 12:00

Fatih Fen Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Gülce Çelik, Trabzon’da tertiplenen Oryantring Liselerarası Türkiye Şampiyonasında, B Genç Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Fatih Fen Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu

09 Mayıs 2018 12:00


Aynı şampoyonada okul arkadaşı milli sporcu Gülce Çelik’in de ferdi olarak Türkiye 3’ncüsü olduğunu anlatan Çelik, kazanılan başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını anlattı. Gülce Çelik, "Trabzon Uzungöl’de tertiplenen Oryantring Liselerarası Türkiye Şampiyonasında, B Genç Kızlar kategorisinde, Eskişehir ilimizi temsil etmek için gittim ve müsabakalara katıldım. Oryantring Liselerarası Türkiye Şampiyonasında; B Genç Kızlar kategorisinde, Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attım. Eskişehirimizi temsil ettim ve Türkiye Şampiyonu olarak Eskişehir’e döndüm. Eskişehirimiz için çok mutlu oldum ve sevinç duydum. Fatih Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih İlbars ve Kuzey Oryantring Klübü antrenörü Ozan Çelik; Fatih Fen Lisesi sporcu öğrencilerini ve beni, Türkiye Şampiyonasına hazırlayıp, büyük emek sarfettiler" dedi.




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