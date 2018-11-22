Fedakâr babanın ailesine bakabilmek için yapmadığı iş yok

Eskişehir'de 4 çocuk sahibi olan Gökhan Kaftar isimli bir vatandaş, ailesine bakabilmek ve geçimini sağlayabilmek için günde 4-5 farklı işte çalışıyor.

Düzenli bir işi olmayan 42 yaşındaki Gökhan Kaftar, sabahın erken saatlerinde kalkarak boya sandığının başına geçiyor. Kaftar, soğuk havaya rağmen kahvaltı saatine kadar ayakkabı boyuyor. Ardından boyalı ellerini yıkayan 4 çocuk babası, simit tezgâhının başına geçerek öğle saatlerine kadar da simit satıyor. Simitlerin bitmesiyle birlikte kıraathanenin yolunu tutan Gökhan Kaftar, burada iş olursa çay servisi yapıyor. Kıraathanede iş olmadığında ise inşaatlara giderek hamallık yapan Kaftar, düzenli bir işinin olmasını istiyor.

Konuyla ilgili hayat hikâyesini anlatan Gökhan Kaftar, “Sabah kalktığımda kahveye gidiyorum. Kahvede boya sandığım var. Boya sandığını kurup saat 09.00'a kadar ayakkabı boyuyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum ve simide çıkıyorum. Simit satıyorum öğlene kadar. Tekrar kahveye geliyorum çalışıyorum. Eğer iş çıkarsa inşaatlara hamallığa gidiyorum. Boş kalırsam ayakkabı boyuyorum yine akşamüstü. Çocuklarla uğraşıyoruz, okula gidiyorlar. Kızımı okutamadım. Şu an simit satıyorum, sağda solda iş arıyorum. Boya boyuyorum, hamallığa gidiyorum, inşaatlarda çalışıyorum, her yere gidiyorum” diye konuştu.

“Bir günde kaç tane ayakkabı boyayabilirim? Simit kaç tane satabilirim?”

Evde başka çalışanının olmadığını aktaran Gökhan Kaftar şunları söyledi;

“Mecbur 4 evladım var. İkisi okuyan çocuklarım için mecburum çalışmaya. Doğalgaz, elektrik, su hepsi benim üzerimde. Şu anda doğalgaz yakamıyorum. Para yok, yaksam ödeyemem. Elektriğim, suyum hepsi bana ait. Ben ne yapabilirim? 5 sene oldu işten ayrılalı. Düzenli bir işim gücüm yok. Evde çalışan da yok. Bir günde kaç tane ayakkabı boyayabilirim? Simit kaç tane satabilirim? Kışın ne yapabilirim? Bir iş istiyorum fakat 42 yaşındayım bu saatten sonra işte zor buluruz” dedi.