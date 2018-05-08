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08 Mayıs 2018 16:32

Fen Fakültesi öğrencileri bitirme projelerini sergiledi

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Uygulama Projeleri Sunum Etkinliği” Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlendi.

Fen Fakültesi öğrencileri bitirme projelerini sergiledi

08 Mayıs 2018 16:32


Fen Fakültesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Değirmenci’nin yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Uygulama Projeleri Sunum Etkinliği’nin, 6 yıldır yapıldığına dikkat çekerek artık bu etkinliğin geleneksel bir hâle geldiğini belirtti. Sergiye, projeleriyle sağladıkları katkılarından dolayı öğrencilere teşekkürlerini ileten Rektör Gündoğan, mezun olacak öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek yeni gelecek öğrencilerden de aynı şekilde başarılı projeler beklediklerini sözlerine ekledi.


Serginin, Fen Fakültesi’nde yürütülmekte olan proje dersi kapsamında ortaya çıkan çalışmalardan oluştuğunu dile getiren Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Değirmenci, öğrenciler ve öğretim elemanlarının ortak çalışmaları sonucu ortaya çıkan projelerin ise yılsonunda poster sunumu şeklinde sergilendiğini söyledi.


Açılış konuşmalarının ardından ise Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğrencilerin hazırlamış olduğu proje posterlerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.




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