Fen Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Balo Salonu’nda gerçekleşen törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, üniversite mensupları ve aileler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmaları ile başladı.

“Sevgili mezunlarımız, kuşkusuz bu töreni değerli kılan tek şey sizlerin varlığıdır”

“Bu güzel anı sizlerle paylaşıyor olmaktan onur duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Sevgili mezunlarımız, kuşkusuz bu töreni değerli kılan tek şey sizlerin varlığıdır. Ancak bugünlerinizi, kıymetli ailelerinize borçlu olduğunuz düşüncesiyle öncelikle onlara seslenmek istiyorum. Kıymetli aileler, çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve iyi bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakârlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Çocuklarınızın Anadolu Üniversitesi’nde aldıkları eğitim sayesinde, sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle daha güzel bir dünya için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek ve onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.”

“Karşılaştığınız sorunları Anadolu Üniversitesinin size kattıkları sayesinde çözeceksiniz” dedi

Rektör Prof. Dr. Gündoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi, birçok sorunla karşılaşacaksınız. Zaman zaman aşmakta zorlanacağınız bu sorunlar, sadece mesleki yaşantınızla ilgili olmayacak.” diyen Rektör Gündoğan konuşmasının devamında, “Hepimizin çözmek için çaba sarf ettiği sorunlarla yüzleşeceksiniz. Şundan kuşkum yok ki bu sorunları; Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiğiniz yıllar, aldığınız eğitim, katıldığınız ya da düzenlediğiniz kültürel ve sanatsal etkinliklerin size kattıkları sayesinde bizlerden çok daha kolay aşacaksınız.”

“Üniversitenizin kapıları da sizlere her zaman açıktır”

Rektör Prof. Dr. Gündoğan ayrıca, “Sevgili gençler, yaşadığınız buruk sevinci ve mezuniyet sonrası ile ilgili tedirginliğinizi biraz da olsa azaltır diye düşünerek Anadolu Üniversitesi ile bağınızın kopmadığını, aslında daha da güçlenerek artacağını söylemeliyim. Emin olun taşıdığınız kurumsal kimlik, tabii ki biraz da sizin gayretinizle birçok kapıyı sizlere açacaktır. Üniversitenizin kapıları da sizlere her zaman açıktır. Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman bir başına bırakmayacaktır. Anadolu Üniversitesi, 60 yıllık geçmişi ile kocaman bir aile olarak her zaman sizlerin arkasında olacaktır. Bu duygularla başarılarınızın devamını diler ve sizleri, mezuniyetiniz dolayısıyla can-ı gönülden kutlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz ölçeklerinde değerlendirildiğinde oldukça şanslı olan bir Fen Fakültesiyiz”

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Değirmenci ise “Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Günümüzde bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve yaşantımızın her alanına girmektedir. İlk bakışta bu ilerlemeler mühendislik, sağlık, tıp ve ekonomi gibi alanlarda gözüküyor. Ancak bu gelişmelerin esasını Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik ve Biyoloji gibi temel bilimler oluşturuyor. Ne yazık ki getirisinin çok uzun bir vadeden sonra olmasından dolayı temel bilimlere olan ilgi hem toplumsal düzeyde hem de ülke politikaları düzeyinde bir parça geri planda kalıyor. Neyse ki biz bu konuda ülkemiz ölçeklerinde değerlendirildiğinde oldukça şanslı olan bir fakültesiyiz.” dedi.

“Evlatlarınız bundan sonraki yaşantılarında başarıdan başarıya koşup sizleri onurlandıracaklardır”

Konuşmasında mezun olan öğrencilere ve ailelerine seslenen Prof. Dr. Değirmenci, “Belki şu an farkında değilsiniz ama zaman içerisinde Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi’nden, çok iyi bilgi ve donanımla ayrıldığınızın aslında pek çok şey bildiğinizin farkına varacaksınız. Fakültenizin kapılarının da sizlere her zaman açık olduğunu unutmayın. Sizlere bir tavsiyem de yaşamınız boyunca vatan-millet, insan ve aile sevgilerinin yüreğinizden eksik olmamasıdır. Mezunlarımızın değerli aileleri bu gurur tablosundaki en büyük pay şüphesiz ki sizlere aittir. Umut ediyorum ki evlatlarınız da bundan sonraki yaşantılarında başarıdan başarıya koşup sizleri onurlandıracaktır. Bugüne kadarki emeklerinizden ve yaptığınız fedakârlıklardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bunların yanında öğrencilerimizin yetişmesi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan, onlara derslerinde ve laboratuvar çalışmalarında verdikleri bilgilerle ışık tutan mesai arkadaşlarıma ve hizmetleri için fakültemizin değerli personeline de teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu.

“Temel bilimlere gereken önemin elde edilebilmesi için hırsla, pes etmeden bilinçle çalışmalıyız”

Mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan Fen Fakültesi birincisi Okan Sezgin, “Fen fakülteleri, temel bilimlerin ülkemizdeki hak ettiği yeri, dünden bugüne devlet politikalarının yetersizliği ve bu duruma göz yumarak hakkını koruyamayan, önyargıya sahip toplum ve bu durumların umutsuzluğuyla kendini geri çekmiş bizler sebebiyle alamamaktadır. Bu etkenlere rağmen temel bilimlere baş koymuş arkadaşlara ve bu anlamda desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkürlerimi sunarım. Temel bilimlere gereken önemin elde edilebilmesi için hırsla, pes etmeden bilinçle çalışmalıyız” dedi.

"Anadolu Üniversitesi bir yuvaydı"

Sezgin, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Anadolu Üniversitesi içerisinde birçok değer barındırıyor ve öğrencilerine yuva sıcaklığını sunuyor. Bu yuvanın dağılmasına tepki gösteren, gecesini gündüzüne katarak bu anlamda çalışan fedakârlıklar yapan arkadaşlarım ve hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Anadolu Üniversitesi; gelecekti, gelişimdi, eğitimdi. Teşekkürlerimi, başta desteğini esirgemeyen aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma sunarım.”

Fakültede dereceye giren öğrencilerden Okan Sezgin, Ömer Uğur Aygüzel, Burcu Öz diplomalarını ve hediyelerini Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın elinden aldılar.

Fen Fakültesi mezunlarının keplerini havaya fırlatmalarının ardından tören sona erdi.