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09 Ağustos 2018 16:04

Fen İşleri tüm Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yol yapım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fen İşleri tüm Tepebaşı’nda

09 Ağustos 2018 16:04


Tepebaşı’nın daha iyi bir üst yapıya sahip olması için birden fazla noktada eşzamanlı çalışan Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezde İhsaniye, Hacı Ali Bey, Zafer, Yenibağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşiltepe Mahallesi Kutluhan Sokak’ta asfalt yenileme işlemi devam ederken, Yenibağlar Mahallesi Fidan Sokak, Zafer Mahallesi Kalmaz Sokak, Onur Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Porsuk Nehri Sokak ve Üniversite Caddesi Yorulmaz Sokak’ta asfalt yama çalışmaları sürüyor.


Ekipler ayrıca İhsaniye ve Hacı Ali Bey Mahallelerinde Ülkü ve Ferahiye Sokak’ta kaldırım çalışmasına devam ederken, sokak yolları da yenileniyor. Ayrıca kaldırım kenarlarına beton dubalar ekleniyor.




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