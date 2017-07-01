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01 Temmuz 2017 15:27

Festival 2’nci gününde

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, 2’nci gününde de renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Festival 2’nci gününde

01 Temmuz 2017 15:27


Sivrihisar’da 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde 2’nci gün de dolu dolu geçiyor. 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken kültür ve sanat festivalinde, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen konuklar da bulunuyor. Geldikleri ülkenin halk danslarını gün boyu çeşitli saatlerde sergileyen yabancı konuklar, izleyenlerden de büyük ilgi görüyor. Festival alanında gün boyu Dj performansları sergilenirken, çocuklar için de oyun alanları bulunuyor. Sivrihisar halkı da festival alanının yanına kurdukları stantlarda yöresel lezzetleri ve hediyelik eşyaları sergilemeye devam ediyor. Ayrıca festivalin bu akşamki konuğu ise ünlü sanatçı Atiye olacak.




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