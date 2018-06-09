FETÖ firarisi Mustafa Aygün Eskişehir’e getirildi

Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf emniyet müdürü firari Aygün’ün yakalanması için operasyon düzenlendi. Firari Eskişehir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Aygün, başkentte polisin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, Ankara’daki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Eskişehir’e getirildi. Mustafa Aygün, burada sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine getirilerek ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Örgütün ’altın çocuk’ları arasında gösteriliyordu

Fetullah Gülen’in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu ifade edilen Mustafa Aygün’ün, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, yaklaşık 4 yıldır saklandığı ve birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı öğrenildi. Örgütün haberleşme aracı ’ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen Aygün’ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı kaydedildi. Mustafa Aygün, aralarında kentte birçok iş adamı, gazeteci, avukat, politikacıların da bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyor.