FETÖ şüphelisi subaylar adliyede

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 3'ü subay ve astsubay olmak üzere toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, ‘Terör örgütüne üye olmak' suçundan, muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D., görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A, emekli astsubay B.Ö. ve ‘ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen E.S.Y. ile meslekten ihraç edilen polis memuru M.T. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi ikametlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri akabinde TEM Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde, şüphelilerden muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D., görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A, emekli astsubay B.Ö. ve ‘ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen E.S.Y. Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.

Öte yandan meslekten ihraç edilen polis memuru M.T. ise, soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.