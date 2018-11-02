İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ şüphelisi subaylar adliyede

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 3’ü subay ve astsubay olmak üzere toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 3'ü subay ve astsubay olmak üzere toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, ‘Terör örgütüne üye olmak' suçundan, muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D., görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A, emekli astsubay B.Ö. ve ‘ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen E.S.Y. ile meslekten ihraç edilen polis memuru M.T. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi ikametlerinde yakaladı.


Emniyetteki işlemleri akabinde TEM Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde, şüphelilerden muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D., görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A, emekli astsubay B.Ö. ve ‘ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen E.S.Y. Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.


Öte yandan meslekten ihraç edilen polis memuru M.T. ise, soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.