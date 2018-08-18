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18 Ağustos 2018 16:04

FETÖ’den aranan kişi uyuşturucu ile yakalandı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle aranan bir kişi, havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

FETÖ’den aranan kişi uyuşturucu ile yakalandı

18 Ağustos 2018 16:04


Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlilerince Hasan Polatkan Havalimanı’nda yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerin kontrolü devam ediyor. Kontrollere destek olan uyuşturucu dedektör köpeği ’Cankız’, bir valize tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri valizin içerisini açarak, sigaraların arasına gizlenmiş 6.10 gram esrar maddesi ele geçirdi. Sarayköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olmak suçundan arandığı tespit edilen S.K., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.




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