Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 13:46

FETÖ’ye büyük darbe

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetlerinde sözleşmeli subayların sözde Türkiye sorumlusu ile Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı sorumlusu, düzenlenen operasyonla Eskişehir’de yakalandı.

FETÖ’ye büyük darbe

13 Temmuz 2018 13:46


Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Eskişehir’de bulunan hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. 2010 yılında gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ismi bulunan ve KHK ile kapatılan örgüte ait şirketlerde kaydı bulunan, aynı zamanda da ’ByLock’ programı kullandığı tespit edilen Yaşar T.’nin, 2008-2013 tarihleri arasında Hava Kuvvetlerinde sözleşmeli subayların sözde Türkiye sorumlularından olduğu bilgisi edinildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan 14 Eylül 2017 tarihinde tutuklanarak denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen Ahmet E.’nin ise Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin hücre evlerine gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, sahte nüfus cüzdanı, cep telefonları, bilgisayar, çok sayıda sim kartı, bilgisayar ekipmanları, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile bir miktar dolar ve Türk lirası para ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Yaşar T., sorgusunun ardından Ankara’ya gönderilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç