FETÖ’ye büyük darbe

Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Eskişehir’de bulunan hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. 2010 yılında gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ismi bulunan ve KHK ile kapatılan örgüte ait şirketlerde kaydı bulunan, aynı zamanda da ’ByLock’ programı kullandığı tespit edilen Yaşar T.’nin, 2008-2013 tarihleri arasında Hava Kuvvetlerinde sözleşmeli subayların sözde Türkiye sorumlularından olduğu bilgisi edinildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan 14 Eylül 2017 tarihinde tutuklanarak denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen Ahmet E.’nin ise Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin hücre evlerine gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, sahte nüfus cüzdanı, cep telefonları, bilgisayar, çok sayıda sim kartı, bilgisayar ekipmanları, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile bir miktar dolar ve Türk lirası para ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Yaşar T., sorgusunun ardından Ankara’ya gönderilecek.