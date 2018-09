Fevzi Çakmak'tan Büyükşehir'e siyah çelenk

Başkan Yılmaz Büyükerşen'e seslenen mahalle sakinleri öcü olmadıklarını söyleyerek verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen eylemde konuşan Muhtar Ayşe Çıraklı, seçimlerde Fevziçakmak Mahallesi için verilen sözlerin yerine gelmediğini aktardı. Çıraklı, “Biz, her seçimde seçimlerden dolayı hal hatır sorulan, seçimlerden sonra unutulan mahalle haline geldik. Verilen sözler yerini bulmuyor. Vergiyse veriyoruz. Her şeyi resmiyete uygun yapıyoruz. Bizim amacımız kimseyi üzmek, kırmak değil. Hocamız her mahalleye nasıl hizmet götürüyorsa dışlanmış terk edilmiş Fevziçakmak Mahallesi'ne el atmasını istiyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde bize tramvay sözü vermişlerdi ortada tramvayın ‘t'si yok. Bugün bakıyoruz başka mahallelerde çalışmalar var. 4 hafta sonra proje hazırlamak istiyorlar. Zaten seçim gelmiş siz proje hazırlasanız ne olacak, hazırlamazsanız ne olacak. Kentsel dönüşüm denilmişti. Kentsel dönüşüm ile ilgili de bir gelişme olmadı. Biz hizmet istiyoruz” dedi.

"Biz üzüm yemeye geldik"

Çıraklı, cezalandırıldıklarını söyleyerek, “Fevziçakmak denildiğinde kimse tanımıyor. Sanki öcüyüz. Var mı aramızda bir tane öcü. Şehre 5 kilometre uzaklıktaki mahalleyi yok sayamazsınız. Bizim gibi birkaç mahalle daha var. Günahımız ne bizim. Oy çıkmış çıkmamış bu bizi bağlamıyor. Bizi bu konuda cezalandıramazsınız. Bizim vergilerimizle biz hizmet istiyoruz. Seçimde güzel vaatler verilmişti. Sabırla bekledik, umutla bekledik hiçbir şey yok. Biz buraya üzüm yemeye geldik, bağcı dövmeye gelmedik ama bakıyorum üzüm de yiyemiyoruz. O zaman hem üzüm yiyeceğiz hem de bağcıyı döveceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahalleliler Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bırakıldı.