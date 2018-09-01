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01 Eylül 2018 21:49

Fikret Yılmaz: "Bugün 2 mağdur takımın genç oyuncuları karşılaştı"

Spor Toto 1.

Fikret Yılmaz:

01 Eylül 2018 21:49

Lig’in 4. haftasında Eskişehir deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Fikret Yılmaz, "Bugün 2 mağdur takımın genç oyuncuları karşılaştı" dedi.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fikret Yılmaz açıklamalarda bulundu. Oyuncuların tamamının altyapıdan geldiğini aktaran Yılmaz, "Bugün 2 mağdur takımın genç oyuncuları karşılaştı. Eskişehir taraftarını tebrik ediyorum. Maçı onlar kazandılar. Eskişehir gençleri de güzel mücadele etti. Biz mücadele ettik ama istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Eksiklerimiz vardı. Çıktık ve kaybettik ama benim söylemek istediklerim var. Buradan TFF’ye ve televizyonlara çıkıp yabancıya destek çıkanlara sesleniyorum, bunun tamamının serbest olması menfaat çetelerinin işine yaramıştır. Bu yüzden bizim hiçbir altyapı oyuncularımıza şans verilmemiştir. Bugün altyapıya önem verilseydi ve bizim çocuklarımızın bir kaçı oynasaydı önceki maçlarda, bugün bu durumda olmazdık. Bu Türk futbolu için derin bir yaradır. Türk futbolu çöküyor. Ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yabancıya karşı değilim ama bu kadar da olmamalıdır" diye konuştu.




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