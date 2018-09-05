Filistin Heyeti Tepebaşı’nı çok sevdi

Tepebaşı Belediyesi, 3 Eylül tarihinde Filistin’in Salfeet Belediyesi ile protokol neticesinde kardeş şehir olmuştu. Kardeş şehir protokolünün imza törenine katılmak üzere Eskişehir’e gelen Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Salfeet Belediye Başkanı Abdalkarim A.A. Zubaydi ile birlikte Filistinli konuk heyet, Tepebaşı Belediyesi’nin proje merkezlerini de gezerek yerinde inceleme fırsatı buldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın eşlik ettiği ziyaretlerde Filistin heyeti, Yaşam Köyü, Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Su Sporları Merkezi’ni gezerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Çalışmaları çok beğendiğini ifade eden heyet, “Tepebaşı Belediyesi’nin misafirperverliği kadar yerel yöneticilik konusunda da başarılı çalışmaları olduğunu gördük. Yapılan çalışmalardan ötürü Ahmet Ataç’ı kutluyoruz. Ahmet Ataç’ın bizlerle paylaştığı tecrübelerden çok büyük fayda göreceğimizi umuyoruz. Böyle başarılı bir belediye ile kardeş şehir olmaktan da gururluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli misafirler son olarak Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu alanında Başkan Ataç ile bir araya gelerek kendisine teşekkür etti. Konuklarını Filistin’e gitmek üzere uğurlayan Başkan Ataç, “Sizler ile zaten kardeştik bir de kardeş şehir olduk. Bu bizlere büyük mutluluk verdi. Umuyorum ki gelişen ilişkiler ile birlikte aramızdaki kardeşlik hiç bitmeyecek. Bizler her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Görüşmenin ardından Filistin heyeti, Eskişehir’den ayrıldı.