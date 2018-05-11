Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 15:45

Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek

Eskişehir Reşadiye Camii’de cuma namazını kılanlar, namaz sonrası Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek verdi.

Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek

11 Mayıs 2018 15:45


Filistinlilerin düzenlemiş olduğu ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne Eskişehir’den destek vermek amacıyla Reşadiye Camii’nin önünde cuma namazı çıkışında toplanan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösterdi. Hukuksuz uygulamalara karşı çıktıklarını vurgulayan İHH Eskişehir Temsilcisi Musa Karadaş, bir konuşma yaptı. İsrail’in işgale devam ettiğini belirten Karadaş, "Filistinliler, kadınlarıyla çocuklarıyla son bir aydır ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi yaralandı. Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi karar alırsa alsın, ’Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir’. Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye; İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz" dedi.


Grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç