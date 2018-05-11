Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek

Filistinlilerin düzenlemiş olduğu ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne Eskişehir’den destek vermek amacıyla Reşadiye Camii’nin önünde cuma namazı çıkışında toplanan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösterdi. Hukuksuz uygulamalara karşı çıktıklarını vurgulayan İHH Eskişehir Temsilcisi Musa Karadaş, bir konuşma yaptı. İsrail’in işgale devam ettiğini belirten Karadaş, "Filistinliler, kadınlarıyla çocuklarıyla son bir aydır ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gerçekleştiriyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi yaralandı. Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi karar alırsa alsın, ’Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir’. Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye; İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.