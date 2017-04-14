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14 Nisan 2017 12:33

Fırsat eşitsizliğine karşı "Bir nota da sen çal"

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri, müzik öğreniminde fırsat eşitsizliği yaşayan ilkokul öğrencilerine yönelik projeleriyle ses getirmeyi hedefliyorlar.

Fırsat eşitsizliğine karşı

14 Nisan 2017 12:33


İBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Eroğlu danışmanlığında "Bir nota da sen çal" projeleriyle faaliyet yürüten; Mehtap Pelin Yılmaz, Fatih Özalp, Seda Kilci, Ebru Erdoğan, Selami Konyalıhatipoğlu, Ayşegül Öztorun ve Merve Çetin’den oluşan ekip, 6 Mart Pazartesi günü başlattıkları etkinliklerini 24 Nisan Pazartesi günü tamamlayacak.


Fırsat eşitsizliği yaşayan çocuklara enstrüman eğitimi


Projenin Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehtap Pelin Yılmaz, yaptığı açıklamada, enstrüman ve müzik öğreniminin önemine dikkat çekerek, "Üniversite öğrencilerinden örnek vererek ifade edecek olursak; bizler üniversiteye gelene kadar birçok müzik aleti hakkında bilgi sahibi olmamış oluyoruz. Üniversiteye gelindiğinde dahi belirli bir düzeyde ilgi yoksa müzik alanındaki bilgisizlik uzunca bir dönem devam ediyor. Biz müziğin öneminden yola çıkarak insanın hayatında bir yer edinmesi gerektiğini düşündük. Bu noktada da en doğru başlangıcın çocukluk çağında olduğunu gördük. Müziğin önemini, toplumun sadece yeterli imkanlara sahip kesiminde değil, geneli üzerinde ifade edebilmek için de fırsat eşitsizliği yaşayan çocuklarla çalışıyoruz. Bu çocuklara çeşitli enstrümanları öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Bir nota da sen çal" projesi Eskişehir Muttalip Atatürk İlkokulu ve İstanbul Sarıgazi Ahmet Keleşoğlu ilkokulu pilot bölgelerinde 4. sınıf öğrencileri ile yürütülüyor.




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