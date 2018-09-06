Fırsatçılar domatese de ’salça’ oldu

Döviz kurundaki tırmanışı bahane eden fırsatçılar, onlarca ürüne fahiş zamlar yaptı. Bu fiyat artışlarından en büyüğü de döviz artışından etkilenmeyen salçaya oldu. Döviz kuru bahanesi, domateste rekoltenin düşük olması ve çiftçilerin üretimde istediğini alamaması sonrası salçaya zam geldi. Domatesin tarla fiyatının değişmemesine rağmen salça fiyatının yüzde 80’e kadar artış göstermesi hem üreticiyi hem de tüketiciyi kızdırdı. Bunun yanı sıra üreticiden domates alan tüccarların kar paylarını fahiş oranlarda yükseltmeleri ve iddialara göre salça markalarının stokçuluk yapması da piyasayı hayli zora sokuyor. Durum böyle olunca da marketlerde domates salçasının yerini biber salçasının alması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Eskişehir’de domates fiyatları 80 kuruş ile 1.2 TL arasında gitti. Şu anda domates isterse yükselsin ama bu üreticiye yansımayacak. Çünkü ya üreticinin tarlasında domates kızarmış durumda ya da yüzde 70’ini satmış geriye yüzde 30’u kalmıştır. Bunda da fiyat yükselmesi bahane edilerek marketlerde 4 liraya kadar çıkan domates fiyatları fırsatçılığa neden oluyor. Başımızın belası da dolar. Biz hiçbir şeyi dolarla satamıyoruz ama nedense almak istediğimiz her ürün dolarla bize satılıyor. Biz artık dolarla yaşamak istemiyoruz. Üretmek istiyoruz. Domates üreticisi de diğer üreticiler de aynı sorunu yaşamakta" dedi.

"Salçalar köylerimizden alınsın"

El yapımı salçaların satılamadığını, marketlerdeki fiyatların da bunun aksine uçuşa geçtiğini aktaran Süleyman Buluşan, "Biz tarlada domatesimizi satamazken yaptığımız salçayı yarı fiyatına satamazken bu insanlar neden salçayı gidip de marketten alıyor? Almasınlar. Halkımız da almasın. Köylerimizde salça yapanlar var bunlardan alınsın salça. Şu anki fiyat artışına akıl sır ermiyor. Domates fiyatı düşerken salça fiyatı yükselmesi ne demek? Bu tamamen fırsatçılıktır. Kanunu hiçe saymaktır. Bugün pazarlama ve ürün planlama yetkisi bizde değil. Tarım Bakanlığımız, Ziraat Odaları Birliği ile birlikte çalışsa bu konuyu çok güzel çözeriz. Ama burada serbest piyasa denilen, alın teri olmayan bir pazar sistemi var. Buradan al götür, öbür sokakta sattır. Bundan dolayı fırsatını bulduğunda salçayı da yükseltirsin, domatesi de yükseltirsin. Bu bir çözüm değil" ifadelerini kullandı.