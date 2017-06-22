Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:11

Fiyatı yarıya düşen yumurta eskisi kadar talep görmüyor

Yılın ilk dönemlerinde fiyatı oldukça yükselen ve tanesi 50 kuruşa ulaşan yumurta, fiyatının normale dönmesine rağmen eskisi kadar talep görmüyor.

Fiyatı yarıya düşen yumurta eskisi kadar talep görmüyor

22 Haziran 2017 10:11


İhracatın çok olması sebebiyle bir dönem fiyatı oldukça yükselen yumurta, ideal fiyat aralığına geri dönmesine rağmen vatandaşlar tarafından eskisi kadar talep görmüyor. Şu anda tanesi 20 kuruşa kadar inen yumurta, vatandaşların ilgisizliği sebebiyle esnafa zor günler yaşatıyor. Konu ile ilgili konuşan yumurta satıcısı Ertuğrul Öztürk, “Genele bakarsak 30 kuruş olması gereken yumurtalar şimdi 20 kuruşa satılıyor. Buna rağmen satış yok denecek kadar az. Bu düşük fiyatlar zaten esnafa zarar veriyor. Buna ek olarak bir de vatandaşların ilgisizliği bizi daha da zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.


Yumurta satışlarındaki düşüş hakkında görüşlerini paylaşan bir diğer yumurta satıcısı Fadime Pekçür ise yumurta satışlarında yaklaşık bir senedir bir kriz olduğunu vurgulayarak, satışların Ramazan ayında daha da düştüğünü belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!