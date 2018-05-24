Fizik tedavi sonrasında hayata ’kollarıyla’ yeniden tutundu

40 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucunda bacakları kesilen 67 yaşındaki Erol İzmit, yıllardır ayakları yerine ellerini kullanıyor. Yaklaşık 8 ay önce geçirdiği felç ile ellerini de kullanamaz hale gelen İzmit, bir kez daha darbe aldı. Tekerlekli sandalyesine inip binerken kollarını kullanan, kolları yardımı ile yürüyen İzmit, felç ile adeta ayaklarını yeniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. "Kollarım benim hem bacağım hem de kollarım" diye konuşan Erol İzmit, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezindeki tedavisinin ardından kollarını yeniden kullanabilmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.

1978 yılında demiryollarında çalışırken iş kazası sonucu iki bacağını kaybettiğini belirten İzmit, "27 yaşımdayken bacaklarımı kaybedince hayatımı kollarım yardımı ile sürdürmeye başladım. Bacaklarım olmadığı için kollarım benim hem kolum hem bacağımdı. Yaklaşık 8 ay önce beynime pıhtı attı ve felç geçirdim. Felç geçirdikten sonra kolumu da kullanamayınca çok büyük üzüntü yaşadım, çok zorluk yaşadım. Ellerimi, parmaklarımı hiç kıpırdatamıyordum. Yaklaşık 2 ay önce Fizyomer’e gelerek tedaviye başladım. Hocamdan, doktorlardan Allah razı olsun. Şimdi ellerimi ve kollarımı yeniden kullanmaya başladım” ifadelerini kullandı.

İki aylık tedavide büyük gelişim

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, İzmit’in yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğünü söyledi. Tünerir, yaşanan süreçle ilgili, "Hastamız iki bacağını da kaybettiği için uzun yıllar eşinin desteği ile yaşamını sürdürmüş. Kollarının gücü onun için çok önemliyken, geçirdiği felç sonucu sol kolunu da kullanamaz hale gelmiş. Her iki bacağı da olmayan ve pek çok işini kollarının yardımı ile gören Erol Bey için kollarının devreden çıkması ile hayat daha da zorlaşmış. Erol Bey’in kolu, diğer felç geçiren hastalara göre çok daha önemliydi. Çünkü bütün işlerini kolları ve eli yardımıyla yapabiliyordu. Onun kolu hem ayak hem de kol görevini üstlendiği için çok önemli. Bunun için kendisine 2 ay boyunca Fizyomer’de çeşitli tedaviler uygulandı. Kolunu hiç hareket ettiremezken artık hareket ettirebiliyor ve kullanabiliyor. Erol İzmit’in tedavisi 2 ay daha devam edecek" dedi.