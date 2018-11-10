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Fizyomer'de Dünya Radyoloji Günü kutlandı

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü kutlandı.

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü kutlandı.


Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir, 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla personeli ile birlikte pasta kesti.


Radyoloji ünitesinde görev yapan Osman Nuri Aşkar önderliğinde radyoloji teknikeri ile pasta kesen Tünerir, radyoloji ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü'nü kutladı. Fizyomer'in radyoloji ekibi ise Tünerir'e teşekkürlerini iletti.

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