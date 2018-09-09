Fizyomer’de fizyoterapistler günü kutlandı

Fizyomer’de çalışan fizyoterapistler için pasta kesilen kutlamada, Tıbbi Direktör Türkan Tünerir, emekleri için fizyoterapistlere teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan ve fizyoterapistlerin önemine vurgu yapan Tünerir, "Tüm fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü kutluyorum. Ülkemizde ve dünyadaki tüm yenilikleri aynı anda uygulayarak merkezimizi en ileri teknolojilerle donatıyoruz. Fizik tedavi uzmanlarımızla beraber fizyoterapistlerimiz, takımımızın en önemli bölümü. Her biri özverili bir şekilde, insancıl, sevecen bir yaklaşımla çalışıyorlar. Hastalarının hem sağlığına kavuşmalarını sağlıyorlar hem de yaşam kalitelerini yükseltiyorlar. Bu, hem toplumuz hem de bireyler için çok önemli bir görev. Hepsine gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Daha nice başarılı yıllar geçirmelerini diliyorum" dedi.

Fizyomer Baş Fizyoterapisti Melike Canan Gelerli de arkadaşlarının gününü kutlayarak, "9 senedir Fizyomer’de çalışıyorum. Türkan Hocam sağ olsun her sene bizim Dünya Fizyoterapistler Günümüzü kutlar. İnşallah yeni arkadaşlarımızla daha nice uzun seneler, mesleğimize sahip çıkarak beraber çalışmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.