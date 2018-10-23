Fizyomer'den kemik erimesine karşı farkındalık eğitimi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. N.İrfan Ünver'in katılımcılara osteoporoz hakkında bilgi verdiği eğitimin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIMI VE EGZERSİZ ŞART!

Osteoporoz ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Ünver, beslenmenin temel kriter olduğunu söyledi. Beslenme ile ilgili uyarılarda bulunan Ünver, kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmeye dikkat edilmeli, günlük yeterli aktivite, egzersizler ve uygun sporlar yapılmalıdır. Gerekli kalsiyum, D3 vitamini alınmalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır" dedi.

2 YILDA 1 KEMİK ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN

Erkeklerde 50, kadınlarda 40 yaşından sonra her 2 yılda 1 kemik ölçümü yapılması gerektiğini vurgulayan Ünver, "Zamanında kemik mineral yoğunluğu ölçülerek, kemik erimesi varsa ciddi ve sürekli tedavilerle kemiklere normal düzeyde kemik yoğunluğu kazandırılabilir. Gecikmiş vakalarda kemik yoğunluğunun normale dönmesi güçleşebilir" diye konuştu.

HER GÜN 20 DAKİKA GÜNEŞLENİN

Daha sonra söz alan Fizyomer Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, D vitaminin önemine değindi. Tünerir, vücudun güneşe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Güneş D vitamini açısından çok önemli. Herkes mutlaka her gün en az 20 dakika güneş görmeli. Kollarımız ya da bacaklarımız 20 dakika güneşlendirilmeli. Bunu evimizin balkonunda bile yapabiliriz" dedi.

KATILIMCILARA KEMİK ÖLÇÜMÜ CİHAZI TANITILDI

Gerçekleşen eğitimin ardından katılımcılara kemik ölçümü cihazı tanıtıldı.Herhangi bir yan etkisi olmadan, rahat ve kolay bir şekilde kemik ölçümü yapılarak kemik erimesi olup olmadığının tespit edildiği uygulamalı olarak anlatıldı.