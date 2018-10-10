Frig kayığı Büyükyayla göletine indi

Seyitgazi Belediyesi tarafından Frig Vadisi'nin canlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Başkan Hasan Kalın'ın girişimleri ile Büyükyayla Göleti'nde başlatılacak olan kayık turlarının deneme turu yapıldı.

Frig motifli ve yenilenebilir enerji ile çalışan doğa dostu Frig Kayığı, Belediye Başkanı Hasan Kalın ve Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'un da katılımıyla Büyükyayla Göletine indirildi. Frig Vadisini canlandırmak için çeşitli alanlarda çalışmalar yaptıklarını bunların içerisinde doğa ve su turizmi de olduğunu ifade eden Başkan Kalın, Frig kayığını 'Frigya Vadisi projesi' ile vadide bulunan Büyükyayla'da yüzdüreceklerini söyledi. Kayıkla ilk deneme turunu Büyükyayla'da gerçekleştiren Başkan Kalın yapmış olduğu açıklamasında, " Artık Büyükyaylaya gelen turistlerimizi, misafirlerimizi kayık turu ile yeşil ve göl manzarası ile ağırlayacağız. Projemizin asıl önemli olan taraflarından bir tanesi de yenilenebilir enerji ile çalışan Hibrit motorlarla çalışan kayık ile yolculuk yapılıyor olması. Hem sessiz bir şekilde de yolculuk yapıyor, hem de doğayı kirletmiyor. Yenilenebilir enerji ile çalışmasından dolayı da bu proje ayrıca önem arz ediyor. İnşallah bu güzel projemizle misafirlerimizi güzel doğamızla buluşturmayı hedefliyoruz. Kaymakamımız Cüneyt Demirkol ve Mahalle Muhtarımız Hüsamettin Kenar ve değerli bürokrat arkadaşlarımız ile birlikte ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. Uygun olduğu takdirde ilerleyen zamanlarda su turizmini de bölgemize kazandırmış olacağız. Memleketimize milletimize hayırlı olsun” dedi.

"Güneş enerjisi ile çalışıyor"

Frig Kayığı imalatçısı Halit Şahin ise, “Kayığımız tamamen Frig motifleri ile bezenmiş, 14 metre uzunluğunda ve tamamen hibrit olarak güneş enerjisi ile çalışıyor. Panellerden aldığı enerjiyi motora aktararak 24 yıl boyunca çalışabilmekte. İnşallah bu kayığımızı suya indirip testimizi yapacağız. Hayırlara vesile olsun, güzel bir proje bizleri bekliyor” açıklamasında bulundu.

Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol da bir değerlendirmede bulunarak, “Öncelikle bu tür projelerin ülkemizde artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Özellikle doğa katliamlarının sık yaşandığı son çeyrek yüzyılda çevre dostu ve doğaya zararı olmayan, tamamen doğanın kendi içerisindeki enerji ile çalışan bu tip turizm amaçlı kayıkların daha da çoğalmasını arzu ediyoruz. Frig Vadisinin hak ettiği değerde tanıtılması istiyoruz, ülke turizmine mihenk taşı oluşturması noktasında Başkanımız Hasan Kalın'ın çabaları gerçekten takdire şayan” dedi.

Öte yandan Büyükyayla Göleti'nde Frig Kayığı ile düzenlenen deneme turunda Başkan Kalın dümene geçerek misafirlere ilk turu gerçekleştirdi. Oldukça ilgi toplayan kayığın 15 kişilik kapasitesi olduğu belirtilirken tarihi ve doğayı seven vatandaşlar davet edildi.