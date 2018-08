Fuat Çapa: "Ahlarla, vahlarla hüzün yaşamayalım"

Maddi sıkıntıların bir türlü yakasını bıraktığı Eskişehirspor, TFF 1. Lig’de ilk maçına çıkacak. Pazar günü Giresun’da oynanacak maç öncesi maddi sıkıntılar yeniden baş göstermeye başladı. Bunun üzerine değerlendirmelerde bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, desteğin bir an önce verilmesini istedi. Eskişehirspor için geleceğin bugünden itibaren başladığını aktaran Çapa, "Geçmişle ilgili eleştiri yapmak bize hiçbir şey kazandırmayacak. Geçmişe dönüp bakacak olursak, geleceği göremeyiz. Çünkü geçmişle ilgili çok fazla takıntılar var. O açıdan biz bundan sonraki süreçte geleceğe odaklanmak zorundayız. Eskişehirspor için gelecek bugünden itibaren başlıyor. Bu sezondan itibaren başlıyor hepimiz için. Çünkü kurumların, camiaların geleceğini kişisel meseleler üzerinden tartışmamalıyız. Bu bize çok fazla zarar veriyor. Eskişehirspor eninde sonunda bu yarında olabilir; 3 gün sonrada olabilir ama mutlaka ihtiyacı olan o desteğe kavuşacak. Bundan ne benim, ne de bu şehirde yaşayan insanların en ufak şüphesi var" dedi.

"Önemli olan desteğin doğru zamanda gelmesi"

Desteğin doğru zamanda verilmesi gerektiğini hatırlatan Fuat Çapa, "Eskişehirlilerin şehrine olan sevgisinin Türkiye’de örneği yok. Bu bir gerçek. Bunu her seferinde görüyoruz. O yüzden ya yarın, ya da yarından daha yakın o destek gelecek. Tekrar ediyorum eminim bundan ama önemli olan desteğin doğru zamanda gelmesi. Çünkü şunu göz ardı etmemeliyiz; bu takım, bu kulüp bundan 2 sezon önce 3 puanla şampiyonluğu kaçırdı. Geçtiğimiz sezon da 3 puan ile ligde kaldı. Her puanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu göz ardı etmemeliyiz. O açıdan da yapılacak destekler bir an önce oluşması lazım ki sezon sonunda keşkelerle, ahlar ve vahlarla burada oturup hüzün yaşamamalıyız. Bundan 2 gün önce Karabük çok kısa sürede transferi açabiliyorsa, Elazığspor çok kısa sürede transferi açabiliyorsa, Eskişehirspor bunu fazlasıyla yapabilmeli ve yapmalı. Burada her birey, mevki ve makam o kadar çok ön planda tutmamakla birlikte, üzerine düşeni yapmak zorunda" diye konuştu.

"Sahaya çıkacak oyuncular gençlerimiz de olabilir"

Sahaya çıkacak kadro hakkında değerlendirmelerde bulunan Çapa, "Hafta sonu biliyorsunuz lig başlıyor. Bu karşılaşmaya şu an itibariyle, ’Şu oyuncularla, bu oyuncularla çıkacağız’ diye bir şey söyleyemiyorum. Ama kim olursa olsun sahaya çıkacak oyuncu gençlerimizde olabilir. Lisansları çıkartabiliriz. Mevcut olan elimizdeki kadroda olabilir. Sahaya çıkan arkadaşlarımız koşullar ne olursa olsun o formanın hakkını vererek; Eskişehir sevdalılarının, Eskişehirspor’un, Eskişehir’in yüzünü eğdirmeyecek şekilde mücadele edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gönül isterdi ki bugün daha değişik bir şekilde basın toplantısı yapalım, daha değişik bir şekilde koşulları anlatalım. Aslında tüm hazırlık dönemiyle ilgili bir rapor hazırlamıştım. O raporu sizlerle birlikte paylaşmak istemiştim. Bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmalar karşılaşmaların içeriği ile ilgili ama ortam ona müsait değil. O açıdan böyle bir açıklamayı daha uygun gördüm" şeklinde konuştu.