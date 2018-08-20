Fuat Çapa, "Maçı değerlendirmeyeceğim"

Lig’in 2. haftasında evinde Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlere lisans çıkaramadığı için U-21 oyuncuları ile sahaya çıkan Eskişehirspor, kıran kırana geçen maçtan 1 puan çıkarmayı başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Açıkçası haftaiçinde yaşadıklarımızı bugünde yaşıyoruz. Yine kimse yok. Bulunduğumuz noktada yerel basından kimsenin olmaması bizi üzdü. Burada olup kafalarını yoran soruları sorsalardı, bizlerde cevap verirdik ve daha paylaşımcı olurduk. Neyse canları sağolsun. Maçı değerlendirmeyeceğim. Bizim maçtan daha öte değerlendirmemiz gereken şeyler var. Çünkü bulunduğumuz ortam maçı değerlendirmeye müsait değil. Bizim şehirde bazı şeyleri idrak etmemiz lazım. Bugün tribüne bakıyorsunuz ve önceki hafta ile dün oynanan maçlarla karşılaştırıyorsunuz. Hangi statta böyle bir coşku gördünüz? Eskişehirspor sadece bu ligde değil, sadece süper ligde değil; Türkiye futbolunda her zaman olmak zorundadır. Çünkü bu coşkuyu Eskişehir’in elinden alamazsınız. Bunu yapamayız, buna hakkımız yok. Bunun için herkes üstüne düşeni yapmak zorunda" dedi.

"Yedek kalecimiz yok ve profesyonel kulübüz"

1 Eylül tarihinden sonra gelecek olan desteklerin bir işe yaramayacağını belirten Fuat Çapa, "Nasıl bir aile ferdinin ihtiyacı olduğunda diğer aile fertleri yardıma koşuyorsa, Eskişehirspor’a da koşmak zorundayız. Çünkü bugün 18-19-20-21 yaşında oynayan oyuncularımız var. Türk futbolu ilk defa bu isimleri duydu. Biz bundan gururluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha çok isimlerini duyacaklar. Ama şunu unutmayalım biz bugün 15 oyuncumuzla sahaya çıktık. Bir 16. oyuncumuz yoktu. Geçmişten gelen transfer yasaklarının yanında altyapıya bile lisans çıkaramıyoruz. Yani 2-3 tane yarın cezalı ya da sakat olan oyuncunuz olsa ne yapacağız? Önümüzdeki hafta oynayacağımız ve sorunu çözemezsek Ebrar kalede olacak. Yedek kalecimiz yok ve profesyonel kulübüz. Aslında kısacası şunu söyleyerek tamamlayalım, şuanda kimsenin kırılmaya, küsmeye, eleştiri yapmaya hakkı ve zamanı yok. Önce Eskişehirspor’u düzlüğe çıkaralım ondan sonra küsülecekse küsülsün. Bu şehre o coşkuyu yaşatalım. Her sabah insanları ‘Acaba ne olacak’ endişesi ile uyandırmayalım. Kısacası arkadaşlar, çok fazla zamanımız kalmadı. Aynı sıkıntıları yaşayan kulüplerin oyuncuları bırakıp gitti. Biz burada halen lisans çıkarıp oyuncuları tutmaya çalışıyoruz. Ama çocukları da düşünmemiz lazım, onlar da profesyoneller. 1 Eylül’de buraya 1 milyar da getirsek bir fayda sağlamaz. Biz Eskişehirsporlular olarak üzerimize düşen sorumluluğu almamız gerekiyor. 1 milyon nüfusu olan şehirde yaşıyoruz. Bu sıkıntıları kendimiz aşmalıyız" diye konuştu.