Fuat Çapa’dan fedakarlık çağrısı

Basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Fuat Çapa, önemli değerlendirmelerde bulundu. Bir çok transferin gerçekleşmemesinin arkasında yatan gerçekleri paylaşan deneyimli teknik adam, şampiyonluğa giden yolda herkesin üzerine düşeni bir an önce beklemeden yapmasını istedi. Yönetimin yaptığı çalışmalar ve fedakarlıkları gördükçe şok yaşadığını kaydeden Çapa, "Bulunmuş olduğumuz ortamda aslında bu sezonun anahtar kelimesi fedakarlık. Bu fedakarlığı hem bizler hem yöneticiler hem taraftarlar hem de şehir olarak bu sezon yapmak zorundayız. Eğer amacımıza ve hedefimize ulaşmak istiyorsak, burada herkes kendi adına ne fedakarlık düşüyorsa yapma zorunda. 3-4 sezon öncesine gidecek olursak, buradaki tablo tamamen değişik bir tabloydu. Şu anda bulunduğumuz tablo o sürecin ve travmanın halen bir devamıdır. Akabinde getirmiş olduğu zorluklar, belirli oranda maddi olarak borçlar. Açıkçası gelmeden önce ortadaki tablo ile şu anki tablo arasındaki fark beni şok etti" dedi.

"Eğer burada bu sezon kahraman olunacaksa, tüm Eskişehirspor kahraman olmak zorundadır"

Yönetimden oyuncu isteyemediğini aktaran Fuat Çapa, "Yönetimden oyuncu bazında bir şeyler istemek istiyorum, fakat onların nasıl çalıştığını, neler yaptığını ve hangi fedakarlıklarla yatıklarını görünce, bu sefer geriye çekilip biraz daha onlara destek olmamızın gerektiğini görüyorum. Kısacası bu süreci atlatmayı istiyorsak, herkes ama herkes üzerine düşen sorumluluğu ve fedakarlığı yerine getirmek zorunda. Tek çıkış noktamız ve çaremiz bu. Beklentilerin ne olduğunu çok çok iyi biliyorum. Ama bu beklentileri gerçekleştirmek için nelerin gerektiğini herkes iyi biliyor. Çok uzun bir zamanımız yok. Çok iyi bir kadro oluşturduk. Eksikliklerimiz yok mu? Siz benden daha iyi biliyorsunuz ama bunları gidermek için herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kadromuzda 13-14 tane altyapıdan gelen oyuncularımız var. Sezon başında daha fazla sayı ile başladık. Yeni gelen arkadaşlarla bu sayıyı azalttık. Çünkü bir hedefimiz var ve ona oynayacağız. Eğer burada bu sezon kahraman olunacaksa, tüm Eskişehirspor kahraman olmak zorundadır" diye konuştu.

"Lige başlamak için yüzde 80 hazırız"

Son olarak takımın gidişatını değerlendiren Çapa, "Biz çok dezavantajlı başladık. Buraya getirdiğiniz oyuncular, peşinatı almadan sahaya çıkmak istemiyor. Gelip giden oyuncular var biliyorsunuz. Bir listemiz vardı, bazılarının transferini gerçekleştiremedik. Maddi olarak oyuncuların beklentileri çok fazlaydı. Peşinatlarla ilgili ufak tefek sıkıntılar oluştu. Ama bu süreç bizi geriye götürmedi. Çünkü bir oyuncu olmadı diğer oyuncu oldu ve aralarında pek bir fark yok. Lige başlamak için yüzde 80 hazırız ama kilit mevkilerimiz var. Kaleci işini halen daha çözemedik. Stoper almamız gerekiyor ve orta sahaya bir takviye daha lazım. Bir de santrafor açığımız var. 4 tane oyuncuyu lig başlamadan kadroya katabilirsek, transferin son gününe kadar değişik bir şablon ortaya çıkarır. Oynadığımız karşılaşmalar sonucu eksikliklerimizi görüp, ona göre 1-2 transfer daha yapıp sezona devam ederiz. Bizim bundan sonraki süreçte transfer edeceğimiz oyuncular, boşta olanlar olursa bizi geriye götürür. Alacağımız oyuncular kendi takımlarında kamp dönemini geçirmiş, düşünülmemiş ya da tecrübe kazanması için kiralanacak oyuncular olmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Daha sonra toplantının yapıldığı işletmenin sahibi Ahmet Karagöz’e imzalı forma hediye eden Çapa, basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.