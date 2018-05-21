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21 Mayıs 2018 15:30

Furgan U-20 Milli Takımı’nda

Eskişehirspor’un yıldızı parlayan gençlerinden Furgan Polat, U-20 Milli Takımı’na seçildi.

Furgan U-20 Milli Takımı’nda

21 Mayıs 2018 15:30


Transfer yasağı nedeniyle altyapıya büyük önem veren Eskişehirspor, bu sayede Spor Toto 1. Lig’de kalmayı başardı. Eskişehirspor’un altyapıdan çıkarttığı gençler için Süper Lig ekipleri bile sıraya girerken, o genç yıldızlar arasında Furgan Polat da yer alıyor. Yetenekli oyuncu U-20 Milli Takımı’na seçilirken, Eskişehirspor Resmi Sitesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "U-20 Milli Takımımızın, 26 Mayıs-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenecek olan Maurice Revello Turnuvası’nda, yer alan futbolcumuz Furgan Polat’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.




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