Furgan U-20 Milli Takımı’nda

Transfer yasağı nedeniyle altyapıya büyük önem veren Eskişehirspor, bu sayede Spor Toto 1. Lig’de kalmayı başardı. Eskişehirspor’un altyapıdan çıkarttığı gençler için Süper Lig ekipleri bile sıraya girerken, o genç yıldızlar arasında Furgan Polat da yer alıyor. Yetenekli oyuncu U-20 Milli Takımı’na seçilirken, Eskişehirspor Resmi Sitesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "U-20 Milli Takımımızın, 26 Mayıs-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenecek olan Maurice Revello Turnuvası’nda, yer alan futbolcumuz Furgan Polat’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.