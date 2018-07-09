Futbol yaz okullarında çalışmalar devam ediyor

2006-2011 doğumlu sporcuların katıldığı Futbol Yaz Okulu’nda, geleceğin başarılı sporcuları yetişiyor. Yaklaşık 200 kayıtlı sporcunun bulunduğu okulda çalışmalar Ağustos ayı sonunda sona erecek. Amaçlarının çocuklara futbolun alt yapı eğitimini vermek olduğunu aktaran belediye yetkilileri, kent halkının gösterdiği ilgiden memnun olduklarını bildirdiler.

Konuyla ilgili Futbol Yaz Okulu’nda çocukların futbol eğitimlerinin yanı sıra, sosyal yönlerinin de gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarının altını çizen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalıp zamanlarını spor yaparak değerlendireceklerini söyledi. Başkan Kurt, "Bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirirken, diğer taraftan da tatillerini verimli bir şekilde değerlendirecekler. Amacımız, gençlerin boş zamanlarını sosyal etkinliklerle değerlendirmeleri sağlamak ve Türk futboluna yıldızlar kazandırmak” dedi.