Galatasaraylı taraftarlardan Kaka ve Forlan’a teşekkür yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün çekilen kuralar sonucu gruplar belirlendi. Fransa’nın Monaco şehrinde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti. Galatasaray’ın kura çekimini yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka Leite ve Uruguaylı forvet Diego Forlan, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde adeta taht kurdu. Güçlü rakiplerin olduğu kura çekiminde kolay denebilecek bir gruba düşen Galatasaray’da taraftarlar, Kaka ve Forlan’ın sosyal medya hesaplarına akın etti.

“Bütün asistlerin için ellerine sağlık üstat. Sen gönderdin Forlan golü attı”

Sarı-kırmızılı futbolseverler, Kaka’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Bütün asistlerin için ellerine sağlık üstat. Sen gönderdin Forlan golü attı", "Allah’ına kurban Kaka. We love you" şeklinde yorumlar yaparken, Forlan için ise, "Rabbim nazardan saklasın, ellerin dert görmesin" gibi mesajlar paylaşıldı.