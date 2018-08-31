Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 13:16

Galatasaraylı taraftarlardan Kaka ve Forlan’a teşekkür yağmuru

Dün Fransa’da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi grup kuraları sonrası Galatasaraylı taraftarlar, kura çekimini yapan Kaka Leite ve Diego Forlan’ı sosyal medya hesaplarından adeta teşekkür yağmuruna tuttu.

Galatasaraylı taraftarlardan Kaka ve Forlan’a teşekkür yağmuru

31 Ağustos 2018 13:16


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün çekilen kuralar sonucu gruplar belirlendi. Fransa’nın Monaco şehrinde gerçekleşen kura çekiminde Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti. Galatasaray’ın kura çekimini yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka Leite ve Uruguaylı forvet Diego Forlan, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde adeta taht kurdu. Güçlü rakiplerin olduğu kura çekiminde kolay denebilecek bir gruba düşen Galatasaray’da taraftarlar, Kaka ve Forlan’ın sosyal medya hesaplarına akın etti.



“Bütün asistlerin için ellerine sağlık üstat. Sen gönderdin Forlan golü attı”


Sarı-kırmızılı futbolseverler, Kaka’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Bütün asistlerin için ellerine sağlık üstat. Sen gönderdin Forlan golü attı", "Allah’ına kurban Kaka. We love you" şeklinde yorumlar yaparken, Forlan için ise, "Rabbim nazardan saklasın, ellerin dert görmesin" gibi mesajlar paylaşıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç