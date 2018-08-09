Gasp olaylarının şüphelisi çatıda yakalandı

Eskişehir’de farklı tarihlerde yaşanan gasp olaylarını araştıran polis ekipleri, birçok kamera kaydını izleyerek şüphelilerin peşine düştü. Mağdurlardan alınan ifadeler ve eşkal bilgileri doğrultusunda çalışmaları derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp şüphelisinin H.Ç. (32) olduğunu tespit etti. H.Ç.’yi yakalamak için birçok adresi kontrol eden ekipler, son olarak Tunalı Mahallesi’nde çalışmaları başarıyla sonlandırdı. Ekipler, Pehlivanlar Sokak’taki bir binanın çatı katında yalıtım malzemelerinin arasına gizlenen H.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Gasp olaylarını hava kararınca gerçekleştirmiş

Mağdur vatandaşların ifadelerine göre gasp olaylarının tamamı hava kararınca yaşandı. İlk olay, 21.50 sıralarında Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde yaşanırken, müşteki M.D. (59) önce darp edildiğini ardından bıçak tehdidi ile cep telefonu ve 250 lirasının alındığını söyledi. Sonraki olay 23..00 sıralarında Yeni Mahalle Akgün Sokak’ta yaşanırken, G.A. (63) isimli vatandaş tanımadığı bir kişi tarafından arka cebinde bulunan ve içerisinde 120 lira bulunan cüzdanının kapkaç edildiğini beyan etti. Bir sonraki olay ise 22.00 sıralarında Porsuk Çayı kenarında yaşandı. M.T. (48) isimli vatandaş bir şahıs tarafından 8 bin 400 lira parasının gasp edildiğini aktardı. Son olay da yine Porsuk Çayı kenarında yaşandı. G.U. (33) kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından darp edildiğini, bin 200 lira değerindeki cep telefonu ve bin lira parasının alındığını belirtti.

"Cinayet mi işlemiş"

Gözaltına alınan H.Ç. bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakınlarının sevk sırasında basın mensuplarına dönerek, "Cinayet mi işlemiş? Niye çekiyorsunuz" demeleri görüntülere yansıdı.