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21 Haziran 2018 15:59

Gaspçılar yakalandı

Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonunda görevli muhasebeci ve şoförün, bankaya götürmek üzere aldığı 307 bin lirayı silah zoruyla gasp ettiği iddia edilen 3 kişi, Eskişehir ve Kütahya’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gaspçılar yakalandı

21 Haziran 2018 15:59

Polis kıyafetli ile çalışanları gasp eden şüphelinin Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre; Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonundan bankaya para götüren muhasebeci Betül Töral ve şoför Mehmet Cem Sabancı’nın gasp şüphelilerinin yakalanması ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. 18 Haziran tarihinde polis üniformalı şüpheli, istasyon çalışanlarının bulunduğu araca bindikten sonra silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra 307 bin lirayı gasp ederek suç ortakları ile kaçtı. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Ekipler, şüphelilerin gasptan sonra kaçtığı aracın plakasını tespit ederek, Eskişehir ve Kütahya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu belirlenen Enver B. (40), kayınbiraderi Yasin P. (35) ve kaçtıkları aracın sahibi Muhittin Y. yakalanarak gözaltına alındı.


Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise, 6 adet tabanca, 60 adet fişek, bir polis yeleği, bir polis montu, iki cop, bir el feneri, iki telsiz, bir bıçak, deri eldiven, iki gözlük ile 13 bin lira nakit para ele geçirildi.


Öte yandan şüphelilerden Yasin P., bir süre olayın yaşandığı akaryakıt istasyonunda işçi olarak çalıştığı da bidirildi.




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