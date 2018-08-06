Kore Kültür Merkezi tarafından Kore mutfağını tanıtma amacıyla Ankara’da düzenlenen 2018 Kore Yemeği Yapma Yarışması finalinde Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Şeyda Yayla üçüncü oldu. Yarışmaya Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong Woo Cho, Büyükelçilik yetkilileri, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ve Kore kültürüne ilgi duyan çok sayıda izleyici katılım gösterdi. Toplamda 12 finalistin yer aldığı ve 6’şar kişilik iki grup oluşturulan yarışmada her grup bir saat boyunca Kore yemeği yaptı. Yarışmacılar, sürenin tamamlanmasının ardından pişirdikleri yemekler hakkında kısa açıklamalarda bulundu. Yarışma yemekleri, aralarında ünlü şef Deniz Orhun ve şef Meja Kim’in de olduğu beş kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Öncelikli amaçlarının ulusal ve uluslararası yarışmalarda deneyim kazanmak ve uluslararası yemek kültürünü yakından tanımak olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ekibi, katıldıkları ilk yarışmada derece elde ederek Anadolu Üniversitesi’ni başarılı bir şekilde temsil etti. Çalışmalarına hız kesmeden devam edecek ekip, gelecek yarışmalarda Kore kültürüne ilgi duyan öğrencilerle de dereceler kazanmayı hedefliyor.