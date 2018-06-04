Gayrimenkul sektöründe gözler erken seçimde

Alınan erken seçim kararı sebebiyle vatandaşların gayrimenkul alımı konusunda bekleyişe geçtiğini aktaran Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, devletin ve bankaların sektörün hareketliliğini sağlamak için başlattığı faiz indirimi kampanyalarının az da olsa olumlu sonuçlar verdiğini dile getirdi.

"İnsanların bekleme sebeplerinden birisi erken seçim"

Eskişehir’deki gayrimenkul sektörünün de diğer iller gibi erken seçim sonuçlarını beklemeye başladığını belirten Başkan Çelik, “Tabii şehrimizde, bütün illerde olduğu gibi aynı şeyi biz de hissediyoruz. İnsanların bekleme sebeplerinden birisi erken seçim. Erken seçim sonuçlarını bekliyorlar. Vatandaş, ‘Türkiye’de ne olacak, ne bitecek’ gibi bir beklenti içinde. Aynı zamanda son zamanda durdurulamayan bir dövizimiz ve altınımız var. Bunlar olunca da insanların geçici bir beklenti içine girmelerine neden oluyor. Bizim şehrimizde de aynı bu şekilde. Ancak son zamanda hükumetimizin de sektörün açılması için yaptığı çok önemli ataklar var. Az da olsa bunların katkısı oldu. Örnek olarak söylüyorum; konut kredi faiz indirimlerinde 3 ay gibi bir süre verildi mesela. Konut kredisi konusunda şu an birkaç bankanın yaptığı faiz indiriminin tabii bize bir katkısı oldu. Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi, inşaat sektöründe az da olsa bir hareketlilik meydana getirdi. Ama insanların en büyük beklentisi seçim sonuçları şu anda. Adeta insanlar kilitlendi. Bunun sonucunu bekliyorlar. Biz de hayırlısıyla seçimlerin sona ermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Biz bu dönemi de iyi değerlendiren vatandaşlarımızın karlı çıkacağını söylüyoruz"

Erken seçim öncesi yaşanan bu süreci bir fırsat dönemi olarak gördüğünü dile getiren Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu dönemi de iyi değerlendiren vatandaşlarımızın karlı çıkacağını söylüyoruz. İhtiyacı olan insanların da seçimden önce yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Neden? Bütün inşaat girdilerine dolardan dolayı bir zamlanma meydana geldi. Ama müteahhitlerimiz bunu tüketicilere henüz yansıtmadı. Seçimden önceki bu aradaki boşluğu tasarruflu olan insanların acele etmeleri ve bu dönemi iyi değerlendirmeleri gerekmektedir diye düşünüyorum. Yatırım bütçe meseledir. Genelde bütün şehirler batıya doğru ilerler. Bizim şehrimiz de batıya doğru ilerliyor. Yeni gelişen bölgelerle tabii insanların oturma alışkanlıkları değişti. İnsanlar artık site tarzı evleri tercih ediyorlar. Şehrimizin çoğu yerinde gelişmeler hızla devam ediyor zaten. Hastaneye yakın, alışveriş merkezlerine yakın, işlerine en kolay nasıl gideceklerse o evlere yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Erken seçimden sonra halkın kafasındaki beklenti sonuçlandığından itibaren, bu faiz indirimi süreleri de uzarsa, 3 ay değil de 1 sene gibi bir süreye yayılırsa, KDV’ye tekrar bir şey gelmezse daha da iyi olacağını düşünüyorum. Faiz oranları düştüğü zaman gayrimenkuldeki hareketlilik her zamanki gibi devam eder.”