Gazeteci Eyüp Kelebek ‘in acı kaybı

Güllü Kelebek, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Güllü Kelebek’in cenazesi bugün Osmangazi Mahallesi’ndeki Cevdet Duru Yeraltı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Odunpazarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın yanı sıra Kelebek ailesi, çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı. Eyüp Kelebek, cenaze törenine katılanların taziyelerini kabul etti.