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26 Temmuz 2018 14:38

Gazeteci Eyüp Kelebek ‘in acı kaybı

Demirören Haber Ajansı (DHA) Eskişehir Büro Şefi Eyüp Kelebek’in dün hayatını kaybeden annesi Güllü Kelebek (83) kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Gazeteci Eyüp Kelebek ‘in acı kaybı

26 Temmuz 2018 14:38


Güllü Kelebek, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Güllü Kelebek’in cenazesi bugün Osmangazi Mahallesi’ndeki Cevdet Duru Yeraltı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Odunpazarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Cenazeye, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın yanı sıra Kelebek ailesi, çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı. Eyüp Kelebek, cenaze törenine katılanların taziyelerini kabul etti.




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