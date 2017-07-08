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08 Temmuz 2017 20:50

Gazeteci Ferhat Şahin dünya evine girdi

Seyitgazi Belediyesi Medya Tanıtım ve Basın Kordinatörü Gazeteci Ferhat Şahin ile Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Işın Mediha Haskol dünya evine girdi.

Gazeteci Ferhat Şahin dünya evine girdi

08 Temmuz 2017 20:50


Tülomsaş Sosyal Tesislerinde düzenlenen düğün merasiminde Şahin Haskol, çiftini yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Kaynarca Memursen İl Başkanı Muammer Karaman, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Ethem Kalın, Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Özlem Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Tekgöz yaparken, nikahı Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın kıydı. Nikah sonrasında yeni çifti sevenleri tebrik ederek, bir ömür mutluluk diledi.




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