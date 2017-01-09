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09 Ocak 2017 17:24

Gazi ve Şehitler Derneğine giren hırsız yakalandı

Gazi ve Şehitler Derneğine giren hırsız yakalandı

09 Ocak 2017 17:24

Eskişehir’de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube binasından televizyon ve madalya çalan hırsız yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal mahallesi Şair Fuzuli caddesinde 28 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık olayın televizyon ile bazı madalyalar çalınmıştı. Dernek üyeleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde bir eve hırsızlık amacıyla bir kişinin girdiği yönünde bilgi aldı. Şüphelinin yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları inceleme de yakalanan şüphelinin Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube binasından bir televizyon ile bazı madalyaların çalınması olayına da karıştığı iddia edilen şüpheli E.E. (33) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin 47 sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, çok sayıdaki evden 24 bin lira değerinde ziynet ve elektronik eşya ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.E., adliyeye sevk edildi.



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