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22 Aralık 2016 11:31

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Eskişehirspor 9. randevuda

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Eskişehirspor 9. randevuda

22 Aralık 2016 11:31

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 16. haftasında oynanacak mücadelede 9. kez karşı karşıya gelecekler.
İki takım 2. Lig, 1. Lig ve özel karşılaşmalarda karşı karşıya gelirken, ilk maç 2001/2002 sezonunda oynandı. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken, ikili arasındaki son karşılaşma ise 2007/2008 sezonunda oynandı ve 1-1 berabere tamamlandı. Geride kalan maçların 3’ünü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, 3’ünü de Eskişehirspor kazanırken, 2 mücadele berabere tamamlandı. 8 mücadelede toplalm 22 gol atılırken, 12 golü Es-Es, 10 golü ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor attı.
Karşılaşma öncesi 25 puana sahip Kırmızı Şimşekler 5., 18 puana sahip Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise 11. sırada yer alıyor. Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, Cuma günü 18:30’da başlayacak.



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