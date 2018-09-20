Eskişehir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle, gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen yemeğe; Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Aslan Avşarbey, İsmail Soykan, Akın Ağca, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gazi yakınları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Çakacak, Atalarımızın Anadolu'yu bize vatan yapabilmek için büyük bedeller ödediğini dile getirdi. Vali Çakacak, “Atalarımız, Anadolu'yu bize vatan yapabilmek için büyük bedeller ödemiş ve bu vatanın her karışını şehit ve gazi kanlarıyla sulamışlardır. Türk Milleti olarak vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir milletiz. Hepimiz bu mukaddes topraklarda özgür, bağımsız ve müreffeh olarak yaşamanın bir bedeli olduğunu elbette ki biliyoruz. Türk Milleti bu bilinç sebebiyledir ki bin yıldır nice saldırıya, nice istilaya, nice işgal girişimine karşı el ele vererek, kol kola girerek, canını kanını feda ederek bu topraklara hiçbir düşman çizmesini değdirmemiş ve ne bedel ödenmesi lazımsa o bedeli ödemekten çekinmemiştir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da kutlu ceddimizin kanları ile peşin ödediği bedel sayesindedir ki bugün bağımsız bir millet olarak yaşıyoruz. Dün Çanakkale'de yedi düveli hizaya getiren, bağımsızlığın bu millet için ne kadar vazgeçilmez olduğunu Kurtuluş Savaşı'nda tüm dünyaya gösteren milletimiz; aradan bir asra yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen aynı ruha, aynı ideallere ve aynı karaktere sahip olduğunu günümüzde de defalarca göstermiştir. Gerek otuz yılı aşkın bir süredir bölücü terör örgütü PKK ve onun arkasındaki küresel güçlere karşı verilen mücadele gerekse içeride ve dışarıda diğer tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadele milletimizin hürriyet ve vatan aşkını gösteren en canlı misallerdir. Geçmişinden aldığı ilhamla büyümesini, etki alanını ve nüfuzunu genişleten devletimiz özellikle son yıllarda küresel güçler ile onların yerli piyonlarının, taşeron örgütlerinin hedefi olmaktadır” dedi

Vatansever gaziler ve ailelerine seslenen Vali Çakacak, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlerin kahramanlıkları bu toprakları bizlere vatan yaptı. Bizler de kamu yöneticileri olarak şehitlerimizin manevî mirasına ve onların bize emaneti olan şehit yakınlarımıza; siz gazilerimiz ile gazi yakınlarımıza her zaman devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik, etmeye devam edeceğiz. Devletimizin her gün genişleyen imkânlarını siz gazilerimize ve gazi yakınlarımıza ulaştırmak için daha fazla gayret gösteriyoruz. Çünkü bugün bu ülkede bağımsız olarak yaşıyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bugün huzur ve güven içerisinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak; bu en önce şehitlerimiz ile siz gazilerimizin sayesindedir. Haklarınız hiçbir şeyle ödenmez.

Vali Çakacak'ın konuşmasından sonra İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı yemek duasıyla program sona erdi.